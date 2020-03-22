Лондон, , 03:58 — REGNUM Единственный способ уберечь своих близких от коронавирусной инфекции — это перестать контактировать с ними иначе, чем по телефону или через интернет, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на пресс-конференции по поводу пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

По словам британского премьера, Соединенное Королевство все лишь на несколько недель — две или три — отстает от Италии, где зафиксировано максимальное число жертв вируса в мире. Джонсон призвал сограждан к ответственному отношению к опасной инфекции и настоятельно рекомендовал не посещать своих пожилых родителей в День матери 22 марта.

«Если ваша мать пожилая или уязвимая, то, боюсь, все статистические данные показывают, что у нее гораздо больше шансов умереть, — сказал глава правительства Великобритании. — Мы не можем замаскировать или прикрыть угрозу».

Джонсон заявил, что несоблюдение карантинных мер может привести также к перегрузке системы здравоохранения так, как это произошло в Италии.

Напомним, по последним данным, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии находится на шестом месте в мире по число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 после Италии, Китая, Ирана, Испании и Франции. На территории страны зарегистрировано 233 смертельных случая при 5 018 случаях инфицирования.