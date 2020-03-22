Аккра, , 03:36 — REGNUM О первой смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 заявили в западноафриканском государстве Гана, сообщает 21 марта Ghana News Agency.

По словам президента страны Нана Акуфо-Аддо, по состоянию на 21 марта в стране подтвержден 21 случай заражения коронавирусной инфекцией, один из них пациентов, 61-летний торговец из Ливана, скончался в больнице на фоне серьезных сопутствующих заболеваний.

Медицинские службы страны отслеживают контакты заразившихся с целью составления карантинного списка граждан.

Ранее сообщалось о 19 зараженных вирусом SARS-CoV-2 в Гане. В соседних Кот-д'Ивуаре, Буркина Фасо и Того, выявлено 14, 64 и 19 инфицированных соответственно. В Буркина Фасо от коронавирусной пневмонии скончались двое.