Кампала, , 02:35 — REGNUM Первый случай коронавирусной инфекции выявили в Уганде, сообщает 21 марта Reuters со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Рута Эйсенга.

«Уганда подтверждает свой первый случай коронавирусной болезни COVID-19», — сообщил глава минздрава страны.

Заболевшим оказался 36-летний гражданин Уганды, недавно вернувшийся в страну из Дубая.

Напоним, Уганда оставалась одним из немногих государств восточной Африки, где еще не был выявлен новый коронавирус. Так, по последним данным в Конго заявили о 23 зараженных, в Руанде выявлено 17 инфицированных человек, в Танзании — 6, в Кении — 7 и в Эфиопии — 9. Общее число зараженных по всему миру превысило 306 тысяч.