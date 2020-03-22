Москва, , 01:23 — REGNUM Поздно вечером 21 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини. Министры обсудили доставку самолетами ВКС России помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавируса, сообщили в Минобороны России.

В ходе разговора глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием. Также Лоренцо Гуэрини выразил благодарность России за оперативную помощь, оказываемую по договоренности президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте в борьбе с пандемией коронавируса.

Ситуация с распространением коронавируса в Италии остаётся наиболее тяжелой из всех европейских стран: на территории страны зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения COVID-19, более 4 тысяч человек умерли от осложнений вызванных вирусом.