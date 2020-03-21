Псков, , 23:14 — REGNUM В Псковской области предположительно инфицированных коронавирусом уже шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём инстаграме.

По его словам, положительный результат теста получен у женщины, которая отказывалась от госпитализации, а также у одного из коллег главы семьи, недавно вернувшейся из Испании.

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«Кроме того, добавился гражданин, вернувшийся из Доминиканской Республики», — сообщил Ведерников.

Псковский губернатор также заявил, что у одной из воспитанниц детского сада «Ягодка» в Пскове был ложноположительный результат на первый тест, «но девочка уже попала под жёсткий прессинг». Ведерников отметил, что второй тест на коронавирус у ребёнка показал отрицательный результат — у неё взяли анализы для более точного диагноза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Псковской области Михаил Ведерников также сдал тест на коронавирус, почувствовав признаки ОРВИ.

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