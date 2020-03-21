Киев, , 22:54 — REGNUM На Украине количество выявленных случаев заболевания COVID-2019 достигло 47. Об этом в субботу, 21 марта, сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране было выявлено шесть новых случаев заражения.

Ранее от коронавируса на Украине скончались три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Киеве был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения COVID-19.

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