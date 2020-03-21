Париж, , 22:28 — REGNUM Во Франции зарегистрировано 14 459 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает в субботу, 21 марта, BFM TV.

По данным журналистов телеканала, за последние сутки в стране было зарегистрировано более 1800 новых случаев заражения. Кроме того, 112 человек, ранее заразившихся коронавирусом, скончались.

Отмечается, что в общей сложности в стране умерли от данной инфекции 562 человека.

Как передавало ИА REGNUM, ранее правоохранительными органами Франции было выписано почти 39 тыс. протоколов за несоблюдение правил изоляции при угрозе коронавируса.

Читайте также: Во Франции число заражённых коронавирусом за сутки возросло почти на 2000