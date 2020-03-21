Нью-Йорк, США, , 22:30 — REGNUM В штате Нью-Йорк 55% случаев заражения коронавирусом составляют люди в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом 21 марта сообщил губернатор штата Эндрю Куомо на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Молодые люди послушайте: 55% случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк составляют 18−49-летние», — отметил губернатор.

Куомо также предостерег молодых людей, которые пренебрегая мерами безопасности могут заболеть коронавирусной инфекцией и заразить их своих близких, кто старше.

«Вы не должны подвергать опасности свое собственное здоровье и, конечно же, не должны подвергать опасности здоровье других людей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее губернатор Эндрю Куомо на брифинге сообщил, что число заразившихся коронавирусом в американском штате Нью-Йорк превысило 10 тыс. человек. За прошедшие сутки в штате число инфицированных увеличилось на 3 тыс. человек.

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