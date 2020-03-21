Рим, , 22:05 — REGNUM Глава отделения интенсивной терапии в одной из итальянских клиник Антони Песенти отверг идею о том, что молодые люди не могут переносить коронавирус в тяжелой форме, об этом 21 марта сообщает Sky News.

«В нашем отделении интенсивной терапии находятся 50% людей в возрасте старше 65 лет, это означает, что остальные 50% это молодые люди, среди них много тех, кому от 20 до 30 лет и они находятся в тяжелом состоянии», — отметил врач.

Напомним, на сегодняшний день в мире зафиксировано порядка 12 тыс. смертей от вспышки коронавируса, подавляющее большинство смертельных случаев приходится на людей преклонного возраста.