Анкара, , 22:15 — REGNUM Власти Турции запретили гражданам в возрасте 65 лет и старше выходить на улицу из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 марта сообщается на сайте турецкого министерства внутренних дел.

«Людям в возрасте 65 лет и старше с низким иммунитетом и хроническими заболеваниями легких, астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, почками, гипертонией и заболеваниями печени, а также граждане, употребляющие лекарства, которые нарушают работу иммунной системы, запрещается покидать свои дома после 24:00 21 марта», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что лицам, достигшим 65 лет и старше, запрещено выходить на улицы, ходить по районам, паркам и проезжать на общественном транспорте.

Для тех, кто живет в одиночестве и не имеет родственников, для оказания помощи будет создана группа социального обеспечения Vefa, которую возглавят губернаторы районов. В нее войдут представители полиции, государственных учреждений и социальных организаций.

Напомним, ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил информацию о девятой смерти от последствий коронавируса. За последние сутки было выявлено 311 случаев заражения инфекцией, таким образом общее число инфицированных в Турции достигло 670 человек.

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