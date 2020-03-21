Оттава, , 21:25 — REGNUM Второй игрок хоккейного клуба «Оттава Сенаторс», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заразился коронавирусом. Об этом сообщает в субботу, 21 марта, пресс-служба канадского клуба.

«Второй игрок «Оттавы Сенаторс» сдал положительный тест на COVID-2019», — говорится в сообщении.

Отметим, что имя хоккеиста не называется.

Напомним, 18 марта в хоккейном клубе «Оттава» был выявлен первый случай заражения коронавирусом.

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