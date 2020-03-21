Нью-Йорк, США, , 20:59 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в американском штате Нью-Йорк превысило 10 тыс. человек, об этом 21 марта заявил губернатор Эндрю Куомо, выступая перед журналистами.

«Чем больше мы проводим тестирований, тем больше выявляем число заболевших», — подчеркнул политик.

Таким образом, за прошедшие сутки в штате число инфицированных увеличилось на 3 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор по всему миру от инфекции скончались порядка 12 тыс. человек. свыше 288 тыс. человек заразились.