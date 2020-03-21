Оттава, , 20:42 — REGNUM Власти Канады не исключили вероятность введения в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 21 марта сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время обращения к нации.

«Мы по-прежнему рассматриваем все возможные варианты, мы продолжаем следить за ситуацией и будем следовать советам наших ученых», — отметил Трюдо, отвечая на вопрос о возможности введения режима ЧС.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января 2020 года. В настоящее время число инфицированных приближается к 1 тыс. человек, 12 человек скончались.