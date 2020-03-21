Рим, , 20:41 — REGNUM В Италии за последние сутки 793 человека скончались в результате заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 21 марта глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Отмечается, что с момента начала эпидемии коронавируса в Италии это самый высокий показатель смертности за сутки. Общее число жертв заболевания на территории страны достигло 4825 человек.

По его словам, за сутки в стране официально подтверждено 4871 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 42 681 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта начальник службы гражданской обороны Италии сообщил, что за последние сутки в стране в результате заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 627 человек.

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