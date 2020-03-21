Кишинёв, , 20:26 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Молдавии достигло 80 человек. Об этом 21 марта сообщила журналистам министр здравоохранения страны Виорика Думбрэявяну.

За прошедшие сутки в стране было обнаружено 14 новых случаев заражения указанной инфекцией.

«Всего за сутки было протестировано 111 человек. Зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, число инфицированных COVID-19 лиц достигло 80 человек», — отметила глава ведомства.

Думбрэявяну подчеркнула, что 11 человек заразились внутри страны, а остальные трое — привезли инфекцию из-за границы.

Напомним, ранее, по данным министерства здравоохранения Молдавии, по состоянию на 20 марта в Молдавии общее число зараженных коронавирусом составляло 66 человек. Кроме этого, президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что «число инфицированных в стране может вырасти до 400−500 человек».

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