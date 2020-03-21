Нур-Султан, , 20:10 — REGNUM Младенец, который заразился коронавирусом, выявлен в Нур-Султане. Об этом передает Tengrinews. kz со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения столицы Казахстана.

В сообщении говорится, что 20 марта в городе выявили три новых случая заражения коронавирусом — семья из двух взрослых и младенца.

«Данные лица находились с 19 марта в стационаре № 3, — говорится в сообщении. — … С 9 по 19 марта они отдыхали во Франции».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана сообщили, что по состоянию на 12:00 (09:00 мск) 21 марта в Казахстане было зафиксировано 53 случая инфицирования новым коронавирусом.