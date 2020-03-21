Москва, , 19:43 — REGNUM В Москве подтверждены шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, тем самым общее число зарегистрированных случаев заболевания в столице составило 137. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Среди заболевших есть ребенок, родители девочки ранее были госпитализированы в стационары. Ребенок находится на лечении в больнице им. Башляевой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевшие коронавирусом прибыли международными рейсами: SU 2381 Женева — Москва 09.03.2020 и ТК 419 Стамбул — Москва 15.03.2020.

Подчеркивается, что установлен круг близких контактов заболевших, двое из которых были госпитализированы под наблюдение врачей.

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Напомним, ранее Роспотребнадзор по Москве выпустил распоряжение, предписывающее с 21 марта закрыть для посещения объекты физической культуры и спорта вне зависимости от ведомственной принадлежности, в том числе фитнес-клубы, бассейны и аквапарки.

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