Сараево, 21 марта 2020, 19:11 — REGNUM Первая смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщил в субботу, 21 марта, канал RTRS.
По данным журналистов, трагедия произошла в больнице города Бихач. Жертвой коронавирусной инфекции стал пожилой мужчина.
Отмечается, что всего на территории страны выявили 90 случаев заражения коронавирусом.
Как передавало ИА REGNUM, 20 марта в Вашингтоне была зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции.
Читайте также: В Боснии и Герцеговине подтвердили третий случай коронавируса