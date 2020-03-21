Сараево, , 19:11 — REGNUM Первая смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщил в субботу, 21 марта, канал RTRS.

По данным журналистов, трагедия произошла в больнице города Бихач. Жертвой коронавирусной инфекции стал пожилой мужчина.

Отмечается, что всего на территории страны выявили 90 случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта в Вашингтоне была зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции.

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