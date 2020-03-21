Скопье, , 19:05 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче сообщил, что к 21 марта на территории страны выявлено 85 случаев заражения коронавирусом.

На своей странице в социальной сети Facebook Филипче сообщил о том, что в настоящий момент лишь одна женщина находится в тяжелом состоянии и проходит интенсивное лечение, ещё трое находятся на стадии пневмонии.

В настоящее время на территории Северной Македонии действует режим чрезвычайного положения. Гражданам запрещено собираться в группами более пяти человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за коронавируса в Македонии 6,5 тысяч человек помещены на самоизоляцию