Тирана, , 18:50 — REGNUM В субботу и воскресенье 21 и 22 марта передвигаться по улицам Албании смогут только военные, медицинский персонал и представители СМИ. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данная мера была предпринята в связи с коронавирусом.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что выходить из дома на выходных можно будет только в период с 5:00 до 13:00. Только в этот период будут работать магазины, аптеки и банки, а также административные учреждения:

«С завтрашнего дня режим движения будет изменен, поскольку у нас нет ни часа и ни дня для того, чтобы воспитывать непослушных, которым мы вскорости будем вынуждены отплатить той же монетой — не только облагая штрафами и налагая санкции, но отказывая в предоставлении любой помощи государственных служб!», — заявил Рама.

Напомним, в стране выявлено 76 случаев заражения.

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