Москва, , 18:36 — REGNUM Авиакомпании России за прошедшие 24 часа вывезли из девяти стран порядка 2 тыс. 900 российских граждан, об этом 21 марта говорится в заявлении Росавиации, распространенном после заседания рабочей группы.

«Участники доложили о текущей ситуации с организацией перевозки россиян. Вчера из стран, где сложилась самая сложная ситуация — Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории — российскими авиакомпаниями доставлено 3889 человек», — отмечается в заявлении.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса за пределами России застряли порядка 9 тыс. российских граждан, ожидающих возможности возвращения на родину.