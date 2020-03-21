Харьков, Украина, , 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта. Соответствующее решение, как отмечается на сайте Харьковской областной государственной администрации, приняла комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в начале заседания отметил, что 20 марта у жительницы Харькова выявили коронавирус.

«Она (женщина) находится в Киевской области, но сейчас еще не установлен круг лиц, с которыми она общалась, — сообщил Кучер. — … Мы сейчас этим занимаемся, но не можем терять время».

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр города Черновцы в связи с угрозой распространения коронавируса распорядился закрыть город.

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