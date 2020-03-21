Стокгольм, , 18:10 — REGNUM За последние сутки число заразившихся коронавирусом в Швеции возросло на 123 человека, об этом 21 марта говорится в заявлении управления здравоохранения страны.

Таким образом общее число инфицированных достигло 1 тыс. 746 человек. Число зараженных может быть значительно выше, так как тестирование проводится лишь у тех, кто попал в больницу.

В настоящее время от коронавируса в Швеции скончались 20 человек, 43 человека находятся в отделении интенсивной терапии, их средний возраст составляет 65 лет.

В управлении здравоохранения призвали подданных королевства не покидать без надобности города.