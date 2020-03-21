Баку, , 18:01 — REGNUM В Азербайджане число инфицированных новым типом коронавируса за последние сутки увеличилось на девять человек, тем самым общее количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 53. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба оперативного штаба при правительстве Азербайджана.

«В Азербайджане выявлено еще девять фактов заражения коронавирусом. Их состояние стабильное», — говорится в заявлении.

Напомним, по состоянию на 20 марта в оперативном штабе при правительстве Азербайджана сообщалось о 44 больных, один из которых умер, 10 выздоровели. На территории Азербайджана также есть один гражданин России, у которого диагностирован коронавирус. Все пациенты проходят лечение в больницах.

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