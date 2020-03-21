Сингапур, , 17:25 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена у гражданки России в Сингапуре. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба минздрава страны.

По данным ведомства, гражданка России 36-ти лет заразилась коронавирусной инфекцией во время поездки по Индии. Тест на коронавирус был сделан ей 20 марта.

После получения положительного результата теста на коронавирус, гражданку РФ поместили в государственную больницу КК Hospital. О самочувствии пациентки не сообщается.

На сегодняшний день в Сингапуре выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство граждан заразились инфекцией, находясь за рубежом. Общее число заражённых в стране составило 432 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 385 случаях заражения коронавирусом в Сингапуре, из них два случая летального исхода.

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