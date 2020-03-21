Москва, , 17:18 — REGNUM Министерство иностранных дел России совместно с Ростуризмом и Росавиацией решили вывести граждан страны из Марокко, об этом 21 марта сообщила представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

«Ведомствами принято решение по вывозу российских граждан из Марокко, — сказала дипломат. Сейчас прорабатывается детальная схема вывоза, учитывая, что люди находятся в разных районах страны», — приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, ранее 15 марта власти Марокко приняли решение приостановить все международные рейсы в страну в связи с угрозой распространения коронавируса. В настоящее время здесь находится порядка 400 российских граждан.