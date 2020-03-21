Краснодар, , 17:11 — REGNUM Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией установлены на территории Краснодарского края, сообщила 21 марта пресс-служба Роспотрбенадзора.

Таким образом, общее число зарегистрированных в регионе случаев заболевания COVID-19 достигло пяти, четверо заболевших проходят лечение на территории региона, одна женщина уехала в Москву.

По информации администрации Краснодарского края, оба заболевших — мужчины. Один из них, 63 лет, вернулся из Швейцарии домой в Сочи, при признаках ОРВИ сам вызвал медиков и был помещен в изолированный бокс. Путешествовал мужчина вместе с супругой, которая находится в больнице под медицинским наблюдением. Второй заразившийся — 22-летний велосипедист из Чувашии, он вернулся со сборов в Румынии. 14 человек, с которыми он контактировал, находятся под постоянным наблюдением медиков.

Всего за сутки в России выявлено 53 новых случая заболевания, общее число заразившихся составило 306 человек.