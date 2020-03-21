Минск, , 16:52 — REGNUM В Белоруссии общее число случаев заболевания пневмонией нового типа COVID-19 достигло 76. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба белорусского министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Ещё 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении», — говорится в заявлении ведомства.

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Напомним, по состоянию на 9.00 утра 20 марта в Белоруссии в связи с выздоровлением было выписано 15 пациентов. Под медицинским наблюдением находилось 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имели клинические признаки инфекции COVID-19 12 пациентов. Всего, начиная с конца января, в Белоруссии были обследованы более 19 тыс. человек на инфекцию COVID-19.

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