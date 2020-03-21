Киев, , 16:44 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко объявил о дальнейшем ужесточении карантинных мер в столице Украины, в частности, полной остановке общественного транспорта для подавляющего большинства категорий населения.

Соответствующее обращение Кличко озвучил днем 21 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что страна в целом и Киев в частности сейчас живет в новых реалиях, которых многие, к сожалению, до сих пор не поняли.

«Введенные ограничительные меры соблюдаются далеко не всеми киевлянами и предприятиями. Городская власть, понимая всю серьезность ситуации и возможные последствия для здоровья и жизни людей, вынуждена ввести более строгие ограничения», — сказал мэр.

По его словам, общественный транспорт столицы Украины с 23 марта будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые будут ехать на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни. Таким людям в Киеве выдадут специальные удостоверения.

Кличко также отметил, что принятые в Киеве ограничения основаны на опыте китайского города Ухань, первичного очага коронавирусной инфекции. По его словам, одна из главных рекомендаций — максимальное ограничение контактов между людьми и изоляция населения по домам.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал ужесточение карантина по всей стране, заявив, что должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности.