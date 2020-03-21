Киев, , 16:33 — REGNUM Ограничительные меры на Украине будут значительно жестче буквально в ближайшие дни, заявил сегодня, 21 марта, глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, власти в настоящий момент нужно выиграть время, чтобы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев, поэтому ограничительные меры будут «значительно жестче» уже в ближайшие дни.

«Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы — важен», — отметил министр.

Он подчеркнул, что в целом в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности, «все остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине».

По словам Авакова, об убытках и компенсациях для бизнеса власть Украины будет думать позже, «когда мы выживем».

По его словам, сейчас правительство Украины и президентский штаб готовят различные варианты для ужесточения карантина.

ИА REGNUM напоминает, что еще 12 марта на Украине был объявлен карантин, а 17 марта правительство ужесточило принятые решения, вплоть до закрытия метро и ряда транспортных ограничений.