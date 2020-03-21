Париж, , 16:54 — REGNUM Почти 39 тысяч протоколов за несоблюдение правил изоляции при угрозе коронавируса было выписано правоохранительными органами Франции. Об этом 21 марта сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, полученным от правоохранительных органов, с 17 марта и по 20 марта включительно сотрудниками было проведено 867 695 проверок соблюдения карантинных мер и выписано 38 994 штрафа нарушителям, нарушившим введённые правила по изоляции населения.

Во Франции с 17 марта были введены строгие ограничения на передвижения людей. В стране закрыты большая часть торговых точек и других заведений и предприятий. Открытыми остаются лишь аптеки, продуктовые магазины, АЗС и табачные киоски и банки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по состоянию на 20 марта, во Франции количество заражённых коронавирусом возросло до 12612 человек, 450 из них скончались.

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