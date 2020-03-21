Скопье, , 16:39 — REGNUM По данным на 21 марта 6349 граждан Северной Македонии находятся на домашней изоляции из-за контакта с больными коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Северной Македонии Агим Нухиу на своей странице в социальной сети Facebook.

По его данным, 74 гражданина Северной Македонии получили повестку в суд после выхода из домашней изоляции до окончания 14-дневного карантина. За соблюдением карантина наблюдают полицейские.

На данный момент в стране выявлено 76 случаев заражения коронавирусом.

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