Рига, , 16:16 — REGNUM Государственный центр образования Латвии (VISC) объявил, что олимпиады по физике и химии из-за пандемии Covid-19 в Латвии пройдут удалённо, пишет портал diena.lv.

31 марта в 10:00 утра, посредством интернета, пройдёт третий этап 70-ой олимпиады по физике. Третий этап 61-ой олимпиады по химии состоится в 10:00 утра 7 апреля тоже в сети интернет. Участники олимпиады будут находиться у себя дома и являются ответственными за наличие дома подключения к интернету и компьютера.

Часть олимпиад, в том числе олимпиада Прибалтики по французскому языку, отменены.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.