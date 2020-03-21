Рига, , 16:14 — REGNUM Представитель предприятия Латвийская почта (Latvijas pasts) Гундега Варпа сообщила, что до конца недели из-за пандемии Covid-19 на время выходных будут закрыты все почтовые отделения, пишет портал nra.lv.

Ограничения на работу почтовых отделений в Латвии вводились постепенно, начиная с 17 марта, когда было ограничено время работы и сокращено количество рабочих дней в почтовых отделениях, расположенных в крупных торговых центрах.

Одновременно с закрытием почтовых отделений Latvijas pasts объявила, что с 16 марта срок хранения посылок без дополнительной платы увеличен с 30 до 60 дней. Компания призывает клиентов пользоваться услугами почтаматов, где можно получит посылку, не вступая в контакт с людьми. Поучить услугу удалённо можно в 86 отделениях латвийской почты. В дальнейшем предприятие будет публиковать график работы отделений на официальной интернет странице, исходя из общей эпидемиологической обстановки.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.