Рига, , 16:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 13 новых случаев заболевания Covid-19, общее число больных составило 124 человека, пишет сегодня, 21 марта, портал LSM.

По данным Центра за профилактикой и контролем инфекционных заболеваний в течение 24 часов в Латвии было проведено 1241 анализ, а всего обследованию на Covid-19 подверглись 4446 человек.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.