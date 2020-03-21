Нью-Дели, , 16:10 — REGNUM Гражданка России заразилась коронавирусом в Индии, соответствующее заявление было опубликовано 21 марта сингапурским министерством здравоохранения.

«Гражданка России заразилась коронавирусом, находясь в Индии. Тест на инфекцию был проведен 20 марта», — говорится в заявлении.

В настоящее время женщина, возраст которой 36 лет, госпитализирована. Заразившаяся работает в Сингапуре, но инфекцию привезла из Индии.

Напомним, на сегодняшний день в Сингапуре зафиксировано 432 случая заражения коронавирусом, большинство из них заразились инфекцией, находясь за пределами страны.