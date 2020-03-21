Рига, , 16:09 — REGNUM На время действия режима ЧС из-за пандемии Covid-19 Сейм Латвии внёс поправки, разрешающие продажу алкогольных напитков в интернете, пишет портал diena.lv.

Продажа табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет по-прежнему запрещена. Продавец при совершении сделки должен идентифицировать возраст покупателя, убедившись, что он старше 18 лет. Доставлять алкогольные напитки можно с 8:00 до 22:00 вечера. Законодатель считает, что эта мера позволит ограничить число людей в торговых местах.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.