Рига, , 16:07 — REGNUM Сейм Латвии отклонил предложение повысить зарплату медикам на 20% с 13 марта — момента объявления в стране режима ЧС, пишет портал nra.lv.

ИА REGNUM уже сообщало, что в ходе принятия бюджета 2020 Сейм Латвии проигнорировал, то есть нарушил, принятый ранее им самим закон о ежегодной индексации оплаты труда медицинским работникам на 20%. Это вызвало протест со стороны профсоюзов и части медицинского сообщества, но успеха не имело. Зарплаты в отрасли не были индексированы. Уже в 2020 омбудсмен попросил депутатов Сейма привести законодательную базу в порядок, пообещав в противном случае обратиться в Конституционный суд.

Сейчас, во время пандемии, депутатом Иваром Зариньшем была предпринята ещё одна попытка провести индексацию в соответствии с принятым ранее законом. Она не удалась.