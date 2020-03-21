Киев, , 16:02 — REGNUM С понедельника, 23 марта, общественный транспорт Киева будет перевозить только работников предприятий, которые обеспечивают критически важные сферы жизни столицы Украины. Об этом 21 марта заявил мэр Киева Виталий Кличко в специальном обращении, которое транслировалось пресс-службой Киевской городской государственной администрации на канале в YouTube.

Общественный транспорт столицы будет переводить медицинских работников, спасателей, сотрудников правоохранительных органов, специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства, работников продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудников стратегических предприятий.

Для данных перевозок разработаны маршруты общественного транспорта, публикация схем которых анонсирована на сегодня, 21 марта. Ездить в транспорте работники данных предприятий будут при наличии специального пропуска.

Все остальные лица не смогут воспользоваться услугами общественного транспорта. Соблюдение данных ограничений ложится на сотрудников полиции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также анонсировал отмену пассажирских перевозок в Киеве. Правда он сообщал, что отмена будет введена с воскресенья, 22 марта.