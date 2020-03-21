Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Введение для борьбы с коронавирусом режима чрезвычайного положения в Грузии не предполагает какие-либо ограничения для передвижения транспорта, но применение этой меры в будущем не исключается. Об этом 21 марта заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

Глава грузинского правительства отметил, что власти страны имеют право ограничить передвижение транспорта, но пока этого не делают, надеясь на благоразумие жителей Грузии. Он напомнил, что всем рекомендовано стараться оставаться дома.

«Если возникнет необходимость, и мы заметим, что транспортное сообщение не уменьшается, мы предпримем еще более жесткие шаги», — заявил Гахария.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта грузинские власти ввели на всей территории страны режим чрезвычайного положения. Запрещены скопления людей свыше 10 человек, государственные учреждения переведены на специальный режим работы, отменены все международные пассажирские перевозки.

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