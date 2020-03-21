Тбилиси, , 15:45 — REGNUM Правительство Грузии понимает, что в условиях введенного чрезвычайного положения многие могут остаться без работы и дохода, поэтому в ближайшее время экономическая команда правительства разработает план по оказанию конкретной целевой помощи нашим гражданам. Об этом на чрезвычайном брифинге в связи с введением ЧП 21 марта заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Этот план будет иметь конкретную цель — оказания помощи со стороны государства гражданам, которые потеряли работу», — заявил премьер-министр.

По его словам, все действия правительства направлены на то, чтобы максимально защитить здоровье граждан и максимально защитить экономику от негативных последствий пандемии коронавируса.