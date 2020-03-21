Ташкент, , 15:46 — REGNUM В Узбекистане медицинские маски исключили из перечня медицинских изделий. Об этом 21 марта со ссылкой на соответствующий приказ министерства здравоохранения Узбекистана, прошедший регистрацию в министерстве юстиции республики, сообщает Газета.uz.

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Отныне для производства медицинских масок не требуется лицензия и государственная регистрация. Данное решение было мотивировано необходимостью увеличения объема производства масок с целью предотвращения их дефицита, так как в республике значительно возрос спрос на данное медицинское изделие в связи с выявлением в Узбекистане случаев инфицирования коронавирусом. Цены на данное приспособление для защиты от заражения коронавирусом в аптеках Узбекистана возросли в несколько раз.

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Отметим, что по состоянию на 20 марта министерство здравоохранения Узбекистана уведомляло о 33 случаях выявления инфицирования вирусом COVID-19, зафиксированных на территории страны.