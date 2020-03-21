Тбилиси, , 16:10 — REGNUM Ограничительные меры, которые предписывает чрезвычайное положение в Грузии, введенное для борьбы с распространением коронавируса, не относятся к представителям СМИ. Об этом 21 марта рассказал премьер-министр страны Георгий Гахария на брифинге.

«К медиа будет лишь одно требование, давайте соблюдать личную безопасность и заботиться о нашем здоровье. Другие ограничения медиа не касаются», — сказал глава грузинского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение для того, что воспрепятствовать распространению коронавируса в стране. Введен запрет на собрания более 10 человек в одном помещении, вводятся санкции в отношении нарушителей карантина, а правительство получает право ограничивать деятельность частных структур и поручать им задания.

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