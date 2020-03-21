Алма-Ата, Казахстан, , 15:37 — REGNUM По состоянию на 12:00 (09:00 мск) 21 марта в Казахстане зафиксировано 53 случая инфицирования новым коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики в социальной сети Facebook.

Из 53 заболевших, 28 инфицированных находятся в Нур-Султане, 22 — в Алма-Ате, 2 — в Караганде и один — в Алма-Атинской области.

Читайте также: Число заражений коронавирусом в Казахстане достигло 49

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Караганде директор ресторана получил трое суток ареста за проведение 19 марта массового мероприятия в условиях режима ЧП.

Читайте также: В Казахстане владелец ресторана получил трое суток за нарушение режима ЧП