Тбилиси, , 15:35 — REGNUM Введение в Грузии чрезвычайного положения (ЧП) в качестве мер по борьбе с распространением коронавируса не означает введение комендантского часа. Об этом 21 марта сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария во время брифинга.

Глава грузинского правительства ответил на вопрос журналиста о том, будут ли в связи с объявлением режима ЧП ограничения по передвижению граждан.

«Что касается вашего вопроса, то этим постановлением на данный момент в Грузии не вводится комендантский час и не устанавливаются жесткие карантинные требования», — сказал Гахария.

Премьер-министр также не исключил, что в случае необходимости могут быть введены и более жесткие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Грузии на месяц был введен режим ЧП. Он предполагает запрет на нахождение 10 человек в одном месте, позволяет ограничивать права собственности на имущество у физических и юридических лиц. Также к гражданам, нарушивших режим карантина или самоизоляции, могут подвергнуть санкциям.

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