Мадрид, , 15:33 — REGNUM Общее число заразившихся коронавирусом нового типа выросло до 24 926 в Испании. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба минздрава страны.

За прошедшие сутки в Испании было зарегистрировано почти пять тысяч новых случаев заражения инфекцией, скончались 324 человека.

Всего в стране погибло от заболевания, вызванного коронавирусом, 1326 человек, в тяжёлом состоянии находятся 1612 человек, излечились от инфекции 2125 человек.

В настоящее время Испания является второй страной Европы после Италии по численности заразившихся коронавирусом. В стране с 14 марта властями введено ограничение на передвижение людей сроком на 15 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о временном закрытии властями Испании отелей и других мест для проживания туристов с целью борьбы против распространения коронавируса в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Испании решили временно закрыть отели