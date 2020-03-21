Приштина, , 15:34 — REGNUM Межинституциональная группа по борьбе с чрезвычайными ситуациями в Косово 21 марта приняла решение о закрытии всех парков самопровозглашенной республики Косово с 8:00 до 20:00.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью данной меры является предотвращение распространения коронавируса, поскольку предупреждения и менее радикальные меры не могли заставить косовских албанцев отказать себе в удовольствии подышать свежим воздухом.

Обеспечивать соблюдение данной меры будет будет полиция Косово. Также с 21 марта в Косово запрещена работа кофеен — в том числе и услуга «кофе с собой». Граждан Косово призывают сохранять дистанцию один метр между собой в общественных местах. Напоминания об этом будут вывешены во всех супермаркетах края.

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