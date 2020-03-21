Иерусалим, , 15:23 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Израиле достигло 883 человек, об этом 21 марта говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

За последние сутки здесь было зарегистрировано 178 новых случаев заражения инфекции. Как отмечается в заявлении, 15 пациентов находится в критическом состоянии, еще 36 человек выздоровели.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле был подтвержден первый случай смерти человека от последствий коронавируса.

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