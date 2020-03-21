Приштина, , 15:07 — REGNUM Австрийский депутат Европарламента Лукас Мандл 21 марта призвал руководителей Косоов отказаться от политической борьбы ради победы над коронавирусом.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит заявление Мандла:

«В такие трудные периоды косовские политики должны держаться вместе, а не разваливать правительство, создавая политический кризис. Они должны преодолеть эти сложности, объединившись против нашего общего врага. Выполните свои обещания. Не боритесь друг с другом. Боритесь с короной!»

20 марта с подобным призывом к косовским лидерам обратилась глава миссии ЕС в Косово Наталья Апостолова.

Воспользовавшись в качестве повода отставкой министра внутренних дел Агима Велиу, выступавшего за введение чрезвычайного положения в Косово, Демократическая лига Косово вышла из коалиции с «Движением за самоопределение» и инициировала голосование о вынесении вотума недоверия правительству Альбина Курти. Подлинной причиной раскола правящей коалиции является отказ Курти исполнить требование США о немедленной снятии пошлины для Сербии без замены его режимом взаимности в отношениях.

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