Тбилиси, , 14:47 — REGNUM В Грузии вводится режим чрезвычайного положения сроком на один месяц, сообщил на чрезвычайном брифинге 21 марта премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, сегодня же он обратится к президенту с просьбой об издании такого указа.

Причиной крайней меры премьер назвал переход от этапа сдерживания импорта вируса на этап его внутреннего распространения, рост инфицированных, резкое увеличение числа лиц, находящихся в зонах карантина, а также нередкие факты нарушения гражданами правил карантина либо самоизоляции.

Целью чрезвычайного положения станет остановка массового распространения вируса и сдерживание скорости его распространения, что позволит системе здравоохранения эффективнее и лучше лечить уже инфицированных граждан, пояснил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 47 человек. 1966 граждан помещены в карантин, а 259 находятся в стационарах.